Путин вновь возглавил рейтинг доверия россиян к политикам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия россиян политикам. Согласно сентябрьским показателям, лидером списка вновь оказался президент России Владимир Путин. Главе государства доверяют 50,6% россиян.
— В рейтинге доверия политикам верхнюю строчку стабильно занимает Владимир Путин (в конце сентября показатель составил 50,6%). Второе и третье место занимают Сергей Шойгу (15,8%, по данным 25 сентября — 1 октября) и Дмитрий Медведев (14,3%), — сообщает пресс-служба социологического центра.
Отметим, в начале сентября показатели практически по каждому из политиков были чуть ниже — на один-два процента. Но, как отметили социологи, эти показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре. А вот лидером в списке недоверия россиян оказался Владимир Жириновский.
— Лидером по недоверию остаётся Владимир Жириновский, причём в сентябре по нему отмечается негативная динамика: с 26,9% до 29,0%, — более четверти респондентов отмечают, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов, — заявили социологи.
Данный рейтинг был составлен на основе ежедневного опроса более 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. Сообщается, что статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.
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