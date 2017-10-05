Путин вновь возглавил рейтинг доверия россиян к политикам

Согласно данным опроса, российскому лидеру доверяют более половины граждан страны.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия россиян политикам. Согласно сентябрьским показателям, лидером списка вновь оказался президент России Владимир Путин. Главе государства доверяют 50,6% россиян.

— В рейтинге доверия политикам верхнюю строчку стабильно занимает Владимир Путин (в конце сентября показатель составил 50,6%). Второе и третье место занимают Сергей Шойгу (15,8%, по данным 25 сентября — 1 октября) и Дмитрий Медведев (14,3%), — сообщает пресс-служба социологического центра.

Отметим, в начале сентября показатели практически по каждому из политиков были чуть ниже — на один-два процента. Но, как отметили социологи, эти показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре. А вот лидером в списке недоверия россиян оказался Владимир Жириновский.

— Лидером по недоверию остаётся Владимир Жириновский, причём в сентябре по нему отмечается негативная динамика: с 26,9% до 29,0%, — более четверти респондентов отмечают, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов, — заявили социологи.

Данный рейтинг был составлен на основе ежедневного опроса более 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. Сообщается, что статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.