Лидер террористов "Ан-Нусры" впал в кому после удара ВКС России в Сирии

Также в результате авиаудара были уничтожены 49 боевиков и крупнейший арсенал террористической группировки.

Лидер террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в коме после удара ВКС России по позициям боевиков в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

— В течение прошедших суток Министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов "Джебхат ан-нусры" (нынешнее название "Хайат тахрир аш-Шам"*. — Прим. ред.), атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. Уничтожение ВКС России командования "Джебхат ан-нусры" и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб, — заявил Игорь Конашенков.

Помимо ранения главаря боевиков российским лётчикам удалось также уничтожить 49 его подчинённых. Притом среди них оказались семь командиров "восточного сектора" группировки. Кроме того, в ходе авиаудара был ликвидирован крупнейший заглубленный арсенал "Ан-Нусры" в Сирии. По предварительным данным, там хранилось более тысячи тонн боеприпасов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.