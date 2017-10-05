Назван топ-5 самых популярных автомобилей службы такси в России

В Москве в пятёрку вошли Ford Focus, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Renault Logan.

Одна из служб такси опросила своих водителей и выяснила, какие автомобили считаются самыми популярными для работы.

Так, отдельно в Москве в пятёрку популярнейших вошли Ford Focus, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Renault Logan. В других регионах России водители чаще пользуются отечественными марками. Среди наиболее популярных авто Lada Granta, Lada Priora и Lada Largus.

Как рассказали респонденты, в мегаполисах предпочтение зачастую отдают Ford Focus. Эту машину выбирают за надёжность силовой установки, которая без капремонта может проработать до 250 тысяч км.

Ещё один популярный автомобиль, Skoda Octavia, нравится водителям за высокий ресурс подвески и эргономику салона, а Hyundai Solaris и Kia Rio — за дизайн и невысокую цену. Одним из фаворитов также является Renault Logan.