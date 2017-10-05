Пушкинский музей 5 октября будет работать бесплатно

Как сообщается, актёр Максим Аверин прочитает повесть А.С. Пушкина "Метель" под "Музыкальные иллюстрации" Георгия Свиридова.

Государственный музей А.С. Пушкина и его филиалы, а также выставочные залы в Москве 5 октября в день 60-летия со дня открытия будут работать бесплатно.

В частности, будет свободный вход в Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке. Кроме того, посетителей ждут Мемориальная квартира А.С. Пушкина, Музей-квартира Андрея Белого, Дом-музей В.Л. Пушкина, а также выставочные залы в Денежном переулке. Желающие смогут свободно их посещать с 12:00 до 21:00.

Как сообщается, о постоянной экспозиции "Пушкин и его эпоха" на Пречистенке расскажет директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

Кроме того, в 17:00 в музее пройдёт чаепитие с домашним вареньем, приготовленным его сотрудниками. Посмотреть, кто его приготовил и рецепт, все желающие смогут прямо на баночках.