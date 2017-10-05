Пранкеров Лексуса и Вована внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Украинские националисты обвинили россиян в нарушении государственной границы Украины.

Известные пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) оказались в базе скандального украинского сайта "Миротворец". Как считают украинские националисты, россияне нарушили законы их страны, посетив территорию Донецкой Народной Республики. Кроме того, молодых людей обвиняют в ведении незаконной коммерческой деятельности в Донбассе.

Как ранее сообщал Лайф, украинский сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных граждан, которые, по мнению украинских националистов, нарушили законы их страны. Чаще всего в базу попадают граждане, посетившие Крым. Одним из последних внесённых в список по данной причине оказался звезда фильма "Такси" Сами Насери.