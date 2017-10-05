Павел Воля, Алла Пугачёва и Стинг. Кто ещё из звёзд работал учителем?

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Павел Воля, Алла Пугачёва и Стинг. Кто ещё из звёзд работал учителем?

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Стивен Кинг преподавал английский, Сильвестр Сталлоне — физкультуру, а Павел Воля — русский язык. Кого ещё можно поздравить сегодня с Днём учителя.

Павел Воля, русский язык

В 2001 году Павел Алексеевич окончил Пензенский педагогический институт по специальности "учитель русского языка и литературы".

<p>Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова</p>

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва полгода работала учительницей музыки в московской средней школе № 621. Она была педагогом с сентября 1968 по январь 1969 года.

<p>Алла Пугачёва. Фото: Социальные сети</p>

Евгений Осин

"Плачет девушка в автомате". Евгений Осин работал в московской школе № 1267, где учится его дочь. Мужчина в 2010 году преподавал музыку, чтобы иметь возможность видеться с ребёнком, однако вскоре принял решение оставить педагогическую карьеру.

<p>Фото © о<a href="http://www.e-osin.com/foto/scene" target="_blank">фициальный сайт Евгения Осина</a></p>

Джин Симмонс

Один из основателей группы Kiss, Джин Симмонс, был учителем в начальной школе в Гарлеме, прежде чем стал рок-звездой. Однако карьера педагога была недолгой: администрация учебного заведения недолюбливала Симмонса как минимум за то, что он мог принести гитару на уроки и сыграть песни "Битлз".

<p>Фото © Wikimedia Commons</p>

Стинг

Прежде чем он стал звездой, Стинг учил английскому, музыке и был тренером по футболу в школе монастыря св. Екатерины. Стинг позже сказал о работе в школе монастыря: "Я был единственным человеком на факультете".

<p>Фото © РИА Новости/Евгения Новоженина</p>

Джоан Роулинг

30 декабря 1990 года Джоан решила уехать в Португалию преподавать английский язык. Там она начала писать свой роман о Гарри Поттере. До этого Джоан работала над своими первыми двумя романами, которые впоследствии она сочла неудавшимися и никогда не публиковала. Во время работы учителем английского языка в Португалии она писала первые книги о приключениях своих молодых волшебников.

<p>Фото ©REUTERS/Suzanne Plunkett</p>

Сильвестр Сталлоне

Работал учителем физкультуры в Американском колледже в Швейцарии в 1960-х годах. Кстати, до этого актёр окончил школу для трудных подростков.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BSRPVCLjG9q/?taken-by=officialslystallone" target="_blank">instagram.com/officialslystallone</a></p>

Стивен Кинг

С 1971 по 1973 год "король ужасов" преподавал английский в Академии Хамбдона. Кингу приходилось работать в нескольких местах одновременно, чтобы собрать деньги на публикацию своих романов. Ученики отзывались о нём как о лучшем педагоге в истории.

<p>Фото © t<a href="https://twitter.com/kizilkayamami" target="_blank">witter.com/kizilkayamami</a></p>

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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