Павел Воля, Алла Пугачёва и Стинг. Кто ещё из звёзд работал учителем?

Павел Воля, русский язык
В 2001 году Павел Алексеевич окончил Пензенский педагогический институт по специальности "учитель русского языка и литературы".
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва полгода работала учительницей музыки в московской средней школе № 621. Она была педагогом с сентября 1968 по январь 1969 года.
Евгений Осин
"Плачет девушка в автомате". Евгений Осин работал в московской школе № 1267, где учится его дочь. Мужчина в 2010 году преподавал музыку, чтобы иметь возможность видеться с ребёнком, однако вскоре принял решение оставить педагогическую карьеру.
Джин Симмонс
Один из основателей группы Kiss, Джин Симмонс, был учителем в начальной школе в Гарлеме, прежде чем стал рок-звездой. Однако карьера педагога была недолгой: администрация учебного заведения недолюбливала Симмонса как минимум за то, что он мог принести гитару на уроки и сыграть песни "Битлз".
Стинг
Прежде чем он стал звездой, Стинг учил английскому, музыке и был тренером по футболу в школе монастыря св. Екатерины. Стинг позже сказал о работе в школе монастыря: "Я был единственным человеком на факультете".
Джоан Роулинг
30 декабря 1990 года Джоан решила уехать в Португалию преподавать английский язык. Там она начала писать свой роман о Гарри Поттере. До этого Джоан работала над своими первыми двумя романами, которые впоследствии она сочла неудавшимися и никогда не публиковала. Во время работы учителем английского языка в Португалии она писала первые книги о приключениях своих молодых волшебников.
Сильвестр Сталлоне
Работал учителем физкультуры в Американском колледже в Швейцарии в 1960-х годах. Кстати, до этого актёр окончил школу для трудных подростков.
Стивен Кинг
С 1971 по 1973 год "король ужасов" преподавал английский в Академии Хамбдона. Кингу приходилось работать в нескольких местах одновременно, чтобы собрать деньги на публикацию своих романов. Ученики отзывались о нём как о лучшем педагоге в истории.
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