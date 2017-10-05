"Открытая Россия" сообщила об обысках по "делу ЮКОСа"

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"Открытая Россия" сообщила об обысках по "делу ЮКОСа"

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Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации

Как сообщается, у сотрудников изъяли материалы, представляющие интерес для следствия.

Следователи устроили обыск в квартире главного редактора сайта "Открытой России" Вероники Куцылло, а также других сотрудников, сообщает ТАСС.

— У них были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия, — отмечается в сообщении.

По информации издания, обыски связаны с "делом ЮКОСа". Эти данные подтвердил адвокат Сергей Бадамшин.

— Обыски проводятся с раннего утра по настоящее время, пока об их результатах и целях рано говорить, — заявил он.

Ранее сообщалось, что к сотрудникам "Открытой России" пришли следователи с постановлением об обыске. Отмечалось, что они приходили к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, родителям председателя одноимённого движения Александра Соловьёва.

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