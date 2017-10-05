Россия и Саудовская Аравия могут заключить оружейный контракт на $3 млрд

Речь идёт в том числе о поставках Эр-Рияду нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Россия и Саудовская Аравия планируют заключить пакет оружейных контрактов на сумму более чем $3 млрд, а перспективы данного сотрудничества во многом зависят от результатов переговоров между президентом Владимиром Путиным и королём Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, один из контрактов касается поставок Эр-Рияду нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Документы могут быть подписаны во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится уже в конце октября.

Напомним, визит Салмана Аль Сауда стал первым посещением России саудовским монархом, и многие эксперты уже назвали его историческим. Он проходит на фоне наметившегося за последние годы сближения между Москвой и Эр-Риядом как двумя крупнейшими производителями и экспортёрами нефти в мире.

Ранее в Кремле отметили, что Саудовская Аравия играет важнейшую роль в арабских и межарабских делах и Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать с ней диалог.