Центральный участок зелёной ветки московского метро закроют на капремонт

Представители Московского метрополитена просят гостей и жителей столиц заранее планировать свой маршрут.

В Москве центральный участок Замоскворецкой линии метро от станции "Новокузнецкая" до "Белорусской" в ближайшее воскресенье, 8 октября, будет закрыт на сутки. Ограничение связано с необходимостью произвести капитальный ремонт путей и обновить инфраструктуру данного участка, сообщили в пресс-службе метрополитена.

— На время закрытия центрального участка Замоскворецкой линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, — говорится в сообщении.

На время ремонта на вход и выход будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Поезда на зелёной ветке будут ходить только на участках "Речной вокзал" — "Белорусская" и "Новокузнецкая" — "Алма-Атинская".

В полном объёме Замоскворецкая линия начнёт свою работу с 9 октября с открытием метро.