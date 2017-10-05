Московские власти не будут сносить Успенский собор по программе реновации

Ранее общественное движение "Архнадзор" обнаружило здание в списке утверждённых к сносу домов.

Власти Москвы не будут сносить Успенский собор старообрядческой церкви Белокриницкого согласия, который был внесён в список к сносу по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия. Помимо того, не могут быть снесены и жилые строения комплекса "Будёновский посёлок" на Большой Почтовой улице ввиду своей важности для культурного наследия столицы.

Как сообщили в Мосгорнаследии, здания являются жилыми и попали в список реновации, так как большинство жильцов проголосовало за включение в программу.

Ранее стало известно, что программа реновации не затронет здания авторской архитектуры, в том числе те, которые были построены в эпоху конструктивизма.