На жителях Москвы протестируют платные услуги в рамках ОМС

Столицу в качестве пилотного региона выбрали, так как для проведения эксперимента требовался крупный регион.

Представители страховых компаний сообщили, что обсуждают с правительством проведение эксперимента по софинансированию клиентами медицинских услуг в рамках ОМС. Первым регионом, где такую систему могут ввести, станет Москва, сообщает "Коммерсант".

— Речь может идти о переходе на лимитированные гарантии, когда бесплатно начавшееся лечение может закончиться платно, или о выделении некоторых медуслуг из перечня бесплатных, — отмечается в сообщении.

Москву выбрали в качестве пилотного региона, так как для эксперимента был необходим крупный город с развитой сетью медучреждений. Подробности проведения эксперимента пока не обсуждались.

Ранее эксперимент Минздрава по запуску системы ОМС+ проводился в Тюменской, Кировской, Белгородской, Липецкой областях и Татарстане. Клиентам с полисами ОМС предлагали приобрести дополнительный полис и получить по нему услуги, которые не входят в систему бесплатной медицинской помощи. Однако было куплено всего несколько сотен таких полисов.