ФАС возбудила дело о картельном сговоре по строительству дорог на 12 млрд руб.

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ФАС возбудила дело о картельном сговоре по строительству дорог на 12 млрд руб.

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

Подозрения службы вызвали компании ООО "Технострой", ООО "СУ № 908" и ООО "ДК Автодор".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по подозрению в заключении антиконкурентного соглашения, связанного со строительством и ремонтом федеральных автодорог. По данным ведомства, сумма заключённых контрактов составила более 12 миллиардов рублей.

— Ответчиками по делу стали ООО "Технострой", ООО "СУ № 908" и ООО "ДК Автодор", — уточняет ФАС.

Сообщается, что потенциальный картель создавал видимость конкуренции на торгах, из-за чего стартовая максимальная цена контракта снижалась на 1%.

Компаниям грозит штраф в размере до 15% от выручки.

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