ФАС возбудила дело о картельном сговоре по строительству дорог на 12 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по подозрению в заключении антиконкурентного соглашения, связанного со строительством и ремонтом федеральных автодорог. По данным ведомства, сумма заключённых контрактов составила более 12 миллиардов рублей.
— Ответчиками по делу стали ООО "Технострой", ООО "СУ № 908" и ООО "ДК Автодор", — уточняет ФАС.
Сообщается, что потенциальный картель создавал видимость конкуренции на торгах, из-за чего стартовая максимальная цена контракта снижалась на 1%.
Компаниям грозит штраф в размере до 15% от выручки.
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