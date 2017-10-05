В Екатеринбурге эвакуирован Арбитражный суд Свердловской области

В Екатеринбурге здание Арбитражного суда Свердловской области экстренно покинули сотрудники и посетители. Вокруг учреждения полиция выстроила оцепление. Однако причина данных мер пока не сообщается.

— В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже по итогам проверочных мероприятий. Там добавили, что оснований для паники нет. Говорить о том, есть ли реальная угроза, на данный момент нельзя, — сообщает портал Ura.ru.

По уже имеющейся информации Лайфа, ранее из-за ложных сообщений о минировании правоохранительным органам пришлось провести эвакуацию более 20 школ и детсадов Екатеринбурга, а также здания Правительства Свердловской области и резиденции губернатора.