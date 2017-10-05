Шериф раскрыл подробности "тайной жизни" стрелка из Лас-Вегаса

Однако власти всё ещё не знают многого о том, как жил 64-летний Стивен Пэддок, а также его мотивы.

Расстрелявший 58 человек Стивен Пэддок вёл "тайную жизнь" и на протяжении нескольких десятков лет собирал оружие. К такому выводу пришли следователи, которые три дня выясняли, как жил убийца, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо.

Ломбардо не назвал мотивов Пэддока, однако отметил, что тот планировал сбежать с места преступления. В его машине было найдено более 22 килограммов таннерита, который используется для изготовления взрывающихся мишеней, и 1,6 тысячи боеприпасов.

Напомним, 1 октября американец Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате происшествия более 50 человек погибли и свыше 500 пострадали. Перед тем как в номер преступника ворвались полицейские, он покончил жизнь самоубийством. Как ранее писал Лайф, более 300 пострадавших выписаны из больниц.