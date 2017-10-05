Имущество "Татфондбанка" на 3 млрд выставят на торги

Такова общая оценочная стоимость принадлежащих банку акций, земель, автомобилей и офисов.

Агентство по страхованию вкладов (АСБ) опубликовало отчёт об оценке имущества обанкротившегося "Татфондбанка", передаёт "Коммерсант". Из документов следует, что общая сумма составила 3 миллиарда рублей, большая часть из которых приходится на акции и доли в компаниях, оценённые в совокупности в 2,88 млрд рублей.

Кроме того, среди активов банка нашлось место для 105 объектов недвижимости почти на 500 млн рублей. Самым дорогим из них оказался центральный офис "Татфондбанка" на улице Чернышевского в Казани, его оценили в 133 млн.

В списке также фигурируют 84 подержанных автомобиля, среди которых несколько "тойот", "мерседес", "лендровер", но самым дорогостоящим оценщики признали микроавтобус Toyota Hiace (1,7 млн рублей).

Отметим, что всё вышеперечисленное имущество конкурсный управляющий финансового учреждения готовится выставить на торги.

Ранее сообщалось, что установленная задолженность "Татфондбанка" перед кредиторами на 1 августа 2017 года составляла 134,8 млрд рублей.