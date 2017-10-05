Генсек ООН поздравил Россию с 60-й годовщиной запуска "Спутника-1"

Гутерреш назвал это событие вкладом СССР для всего человечества и восхитился значением слова "спутник" на русском языке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш произнёс речь на фотовыставке в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, приуроченной к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

— Это огромное достижение Советского Союза, для человечества, — цитирует речь Гутерреша Центр новостей ООН.

Генсек также заявил, что был тронут, узнав значение слова "спутник" на русском языке.

— В то время как "путник" — это путешественник, "спутник" означает "напарник в путешествии". И мы все "спутники" в этом мире, — отметил Гутерреш.

Первый искусственный спутник Земли был запущен в космос Советским Союзом 4 октября 1957 года. Космический летательный аппарат был разработан командой академика Сергея Королёва.