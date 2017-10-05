В московском аэропорту у короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

Пожилому главе арабского государства пришлось самостоятельно спуститься на землю по ступеням трапа.

Во время прибытия короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдул-Азиз Аль Сауда в правительственный терминал Внуково-2 Москву уже на выходе из самолёта случилась непредвиденная ситуация. Поданный к борту трап-эскалатор перестал работать, когда Аль Сауд уже проехал часть пути. Подождав некоторое время, глава саудовского государства понял, что механизм вряд ли запустится, и спустился с трапа самостоятельно.

Как ранее сообщал Лайф, Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В аэропорту его встречали спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.

По планам визита король Саудовской Аравии проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить вопросу двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается подписание ряда правительственных документов. Кроме того, Аль Сауд 6 октября намерен провести переговоры с главой российского кабинета министров Дмитрием Медведевым.