Грабители в медицинских масках разыскиваются за стрельбу в московском банке

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Грабители в медицинских масках разыскиваются за стрельбу в московском банке

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Фото: © flickr.com/Steve Miller 

Налётчикам пришлось уйти ни с чем, когда они поняли, что сработала тревожная кнопка и в отделение вот-вот нагрянут полицейские.

Двое неизвестных в медицинских масках устроили стрельбу в отделении банка на северо-востоке Москвы. Инцидент произошёл накануне вечером, 4 октября, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Полицейские прибыли на место преступления после того, как банковские сотрудники нажали тревожную кнопку. Злоумышленники поняли, что попытка ограбления провалилась, и поспешили скрыться до прибытия сотрудников органов правопорядка.

— Неизвестные несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия и потребовали открыть дверь в помещения касс, но после того как сотрудники нажали тревожную кнопку, преступники скрылись. Проводится проверка, — сообщили в полиции.

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