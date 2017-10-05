Грабители в медицинских масках разыскиваются за стрельбу в московском банке

Налётчикам пришлось уйти ни с чем, когда они поняли, что сработала тревожная кнопка и в отделение вот-вот нагрянут полицейские.

Двое неизвестных в медицинских масках устроили стрельбу в отделении банка на северо-востоке Москвы. Инцидент произошёл накануне вечером, 4 октября, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Полицейские прибыли на место преступления после того, как банковские сотрудники нажали тревожную кнопку. Злоумышленники поняли, что попытка ограбления провалилась, и поспешили скрыться до прибытия сотрудников органов правопорядка.

— Неизвестные несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия и потребовали открыть дверь в помещения касс, но после того как сотрудники нажали тревожную кнопку, преступники скрылись. Проводится проверка, — сообщили в полиции.