Jeep, Dodge и Chrysler отзывают 3 тыс. машин в России из-за проблем с электрикой

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015-го.

Официальный представитель Jeep, Dodge и Chrysler — компания "Эфсиэй рус" — отзывает в России 3 019 автомобилей Chrysler Sebring, Dodge Caliber, Jeep Compass и Jeep Patriot из-за риска короткого замыкания. Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат машины, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015-го.

Как отметили в ведомстве, подобные меры связаны с тем, что в момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания.

Ремонтные работы, в ходе которых на автомобилях будет заменён контроллер удерживающих систем, будут осуществляться бесплатно.

Ранее Лайф писал о том, что Mitsubishi отзывает в России более 108 тысяч автомобилей.