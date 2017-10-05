Наталья Поклонская поздравила Рамзана Кадырова с днём рождения

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова с 41-летием. Она пожелала ему крепкого здоровья, успехов и побед во имя процветания нашей страны.

— От меня лично и всех людей, которых представляю в парламенте нашей Великой Родины, а также тех, с кем мы шли в одном строю в период Крымского референдума, поздравляю Вас с днём рождения! Горжусь тем, что могу выразить от всех нас благодарность за Ваше мужество и благородство — качества, присущие только по-настоящему сильному и смелому человеку, — написала Поклонская на своей странице в "Фейсбуке".

Экс-прокурор Крыма отметила, что на сегодняшний день "не у всех хватает духа встать на защиту величия нашей истории и Святынь".

— Я уверена, что Ваш Отец — герой России Ахмат-Хаджи, который отдал жизнь за мир и благополучие народа и России, гордится Вами! Спасибо Вам за бережное отношение к нашей истории и за поддержку! — добавила Наталья Поклонская.

Ранее Кадыров выразил Поклонской поддержку в ситуации с фильмом "Матильда", так как считает, что она руководствуется любовью к своей стране. Глава Чечни отметил "несгибаемую волю и чёткую позицию" депутата.