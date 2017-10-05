Рубль укрепляется на старте торгов

Сначала российская валюта начала снижаться на четыре копейки к евро и на 1 копейку — к доллару, но потом начала немного расти.

Курс доллара снизился до 57,61 рубля, а евро — до 67,78 рубля. Об этом говорят данные Московской биржи в 10:11 по московскому времени.

Ранее Лайф писал, что курс евро упал ниже 68 рублей впервые с 20 июля.