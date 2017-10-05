В МЭР заявили о снижении инфляции до 3% в годовом выражении

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В МЭР заявили о снижении инфляции до 3% в годовом выражении

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Как сообщил глава Минэкономразвития, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд.

Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время Российско-саудовского инвестиционного форума.

— Инфляция снизилась до отметки 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер, — заявил Орешкин.

По его словам, недельная инфляция четвёртую неделю подряд оказывается на нулевом уровне — четвёртой стала неделя с 26 сентября по 2 октября. С начала текущего года потребительские цены выросли на 1,7%, рассказали 4 октября представители Росстата. Ранее в ведомстве сообщали, что по итогам 2016 года инфляция составляла порядка 5,4%.

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