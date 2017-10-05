Главу интерната для престарелых и инвалидов подозревают в краже пособий на 7 млн

На руководительницу учреждения и её заместителя возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество).

Директора КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" Елену Т. и её заместителя Елену Д. подозревают в хищении пособий на сумму более семи миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, в период с 2013 года по лето 2017-го женщины тратили на личные нужды деньги со счетов пациентов с психическими заболеваниями, в том числе и умственной отсталостью.

В отношении руководителя интерната и её заместителя возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество).