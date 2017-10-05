Подстава. "Девичник" Дианы Шурыгиной обернулся новым скандалом

По словам девушки, в показанном ранее на канале НТВ сюжете была обычная вечеринка, а не мероприятие в преддверии свадьбы.

Девичник Дианы Шурыгиной обернулся новым скандалом. Как сообщает паблик Super, девушка провела вечер в спа в кругу подруг. В то же время на канале НТВ был показан другой сюжет с "девичником", на котором видно, как девушка в большом количестве употребляет спиртные напитки и ведёт себя вызывающе.

Девичник Шурыгиной обернулся скандалом Вместе со своим продюсером и подругой Дианой Бичаровой невеста провела вечер в спа. К слову, Шурыгина утверждает, что это единственный девичник, а тот трэш в сюжете НТВ был устроен спонтанно во время съёмок. Выпьете за здоровье молодых на донышке? Публикация от SUPER (@super.ru) Окт 4 2017 в 12:09 PDT

— Это было чисто для съёмок, — утверждает Шурыгина. — Мы снимали первоначально историю любви — завтраки, интервьюшки какие-то, а то, что пошло дальше, это было уже, можно сказать, непредсказуемо.

По словам девушки, это была обычная вечеринка, на которой присутствовала в том числе и её мама.

Ранее Лайф писал о том, что Диана Шурыгина выбрала торт для своей свадьбы.