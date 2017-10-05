В Минтруде заявили о значительном увеличении пенсии к 2030 году

Запланированное увеличение должно состояться, несмотря на экономическую ситуацию в России.

Увеличение размера пенсии до уровня 2,5 прожиточных минимума до 2030 года запланировано в действующей пенсионной стратегии. Притом этот показатель не будет изменяться, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в России. Такое заявление сделал замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

— Пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года, там совершенно чёткие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более 2,5 прожиточных минимума пенсионером по размеру пенсии, — сказал Алексей Вовченко на конференции "Общество для всех возрастов".

Как отметил замминистра, экономическая ситуация в России вынуждала ведомство принимать ряд непопулярных решений. Однако процесс пенсионных накоплений продуман в законе таким образом, что запланированное увеличение пенсии должно неизбежно случиться к 2030 году, отметил Вовченко.