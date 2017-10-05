Около здания Рады в Киеве начался митинг против законов Порошенко

Как отмечается, участники митинга ведут себя мирно, никаких провокационных действий не зафиксировано.

Порядка 100 человек с флагами "Свободы" и "Национального корпуса" собрались на площади перед Верховной радой. По информации местных СМИ, митингующие выступают против законопроектов 7163 и 7164, которые были внесены главой страны Петром Порошенко в парламент. В них говорится об особом статусе Донбасса и минских договорённостях в украинских законах.

Как отмечается, участники митинга ведут себя мирно, никаких провокационных действий не зафиксировано. Охрану Рады обеспечивают представители Национальной гвардии.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что законопроектом о реинтеграции Донбасса президент Украины пытается получить разрешение на проведение военных операций против мирных жителей юго-востока страны. Яровая отметила, что принятие такого документа является "демонстративным плевком" в сторону Европы.