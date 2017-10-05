Песков рассказал о высоком потенциале отношений России и Саудовской Аравии

Ранее в Кремле отметили, что Саудовская Аравия играет важнейшую роль в арабских и межарабских делах и Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать с ней диалог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российско-саудовские отношения очень важны и у них высокий потенциал.

— Российско-саудовские контакты важны, потенциал высокий, политическая воля Москвы и Эр-Рияда очевидна, она направлена на углубление сотрудничества по широкому спектру вопросов, — отметил Дмитрий Песков.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Саудовская Аравия планируют заключить пакет оружейных контрактов на сумму более чем $3 млрд. Как отмечалось, перспективы данного сотрудничества во многом зависят от результатов переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом.

Напомним, визит Салмана Аль Сауда стал первым посещением России саудовским монархом, и многие эксперты уже назвали его историческим.