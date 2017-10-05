В Кремле напомнили, что правила проведения акций протеста регулируются законом

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга признал законным отказ городских властей в проведении 7 октября митинга оппозиции на Марсовом поле. Отказали сторонникам Навального и власти Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал отказ сторонникам Алексея Навального в проведении митинга на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 7 октября, а также 6, 7 и 8 октября в центре Москвы.

— Есть законодательство на сей счёт. Правила проведения различных акций регламентированы действующим законодательством. Нарушение этого законодательства преследуется по закону, всё достаточно очевидно, — сообщил представитель Кремля.

Ранее в мэрии Москвы назвали причины, которые могут помешать согласованию акций, заявленных оппозиционером Алексеем Навальным. Площадки, предложенные оппозиционером, просто не могут вместить заявленное число участников, объяснили столичные власти.