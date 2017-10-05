Песков: Личности россиян, захваченных боевиками ИГИЛ в Сирии, выясняются

На записи, опубликованной террористами, мужчины не говорят о службе в ВС РФ. Минобороны также опровергло информацию о пленении российских военнослужащих на территории САР.

Личности пленённых в Сирии россиян и обстоятельства произошедшего выясняются соответствующими ведомствами. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Возможные обстоятельства их пленения, подтверждение их личностей — это то, чем занимаются наши соответствующие ведомства, — ответил Песков на вопрос о том, есть ли в Кремле планы по вызволению пленных.

Напомним, террористы ИГИЛ* распространили видеозапись, на которой были запечатлены двое мужчин. Как позже выяснилось, пленные — граждане России. Один из них — Роман Заболотный — боец частной военной компании, действующей на территории Сирии на стороне правительства Башара Асада. Во втором подмосковное объединение ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" признало Григория Сурканова.

В Минобороны опровергли захват российских военных боевиками. В ведомстве утверждают, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями военнослужащих ВС РФ в Сирийской Арабской Республике, не было.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.