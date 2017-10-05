В США "путешественник во времени" предупредил полицию о вторжении инопланетян

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В США "путешественник во времени" предупредил полицию о вторжении инопланетян

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Мужчину задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция американского города Каспер в штате Вайоминг задержала "путешественника во времени", который сообщил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян на нашу планету в 2018 году. Как сообщает KCWY, мужчина привлёк внимание правоохранителей тем, что находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании он заявил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое, и попросил проводить его для обсуждения угрозы к "президенту города".

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