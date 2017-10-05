Улюкаев принёс на заседание суда томик Платона

Бывший министр экономического развития России, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, явился в Замоскворецкий суд Москвы.

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который обвиняется в получении взятки в размере $2 млн, явился в Замоскворецкий суд Москвы с "Апологией Сократа" Платона, сообщает ТАСС.

Отметим, что на предыдущее заседание он принёс томик Антона Чехова.

Как отмечается, на первых заседаниях он при входе в зал пытался острить перед журналистами. Улюкаев рассказывал о своих занятиях поэзией и о чтении книг. Как сообщается, на все вопросы журналистов экс-министр экономического развития только улыбается.

Напомним, Алексей Улюкаев арестован по обвинению в том, что он требовал взятку за положительное решение своего министерства по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". За вымогательство экс-главе МЭР грозит до 15 лет заключения.

Во время очередного заседания прокурор огласил список имущества, принадлежащего Улюкаеву и его семье. Согласно информации правоохранителей, у экс-главы МЭР есть собственность в Москве, Смоленске и Крыму.