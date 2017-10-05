В Кремле назвали цель предстоящих переговоров Суркова и Волкера

По словам пресс-секретаря президента РФ, речь идёт о "сверке часов" и "обмене информацией".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие переговоры помощника президента Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Встреча состоится 7 октября в Белграде.

По словам представителя Кремля, стороны сядут за стол переговоров, чтобы сверить часы, а не прийти к каким-то конкретным результатам.

— В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат. Это процесс синхронизации позиций и сверки часов, и обмена информацией, собственно, что называется, из первых рук, — отметил он.

Добавим, что встречи Суркова и Волкера проходят на достаточно регулярной основе. Например, прошлая состоялась в конце августа в Минске. Сам Сурков оценил её как полезную и эффективную. Он рассказал, что приверженность минским соглашениям под вопрос не ставилась, зато стороны смогли обсудить свежие идеи и новаторские подходы к их реализации.