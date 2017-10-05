Синоптики предупреждают об экстремально низком атмосферном давлении в Москве

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Синоптики предупреждают об экстремально низком атмосферном давлении в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным экспертов, более низкие показатели были зафиксированы в октябре 1997 года.

Синоптики предупреждают москвичей об экстремально низком атмосферном давлении в четверг, 5 октября. Показатель атмосферного давления составит 737 мм ртутного столба — самое низкое значение за последние 20 лет. Рекорд 1997-го составляет 960 гПа или 720 мм ртутного столба.

По данным портала "Метеоновости", в пятницу давление в столице понизится ещё сильнее — на 5 мм. Показатель на 6 октября составит 732 мм (976 гПА).

Ранее Лайф писал, что за сентябрь Москва четырежды установила рекорд атмосферного давления.

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