Владимир Путин поздравил с юбилеем Эмомали Рахмона

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Владимир Путин поздравил с юбилеем Эмомали Рахмона

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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Главу Таджикистана российский лидер поздравил по телефону, а также направил поздравительную телеграмму.

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с 65-летием президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Глава России пожелал своему коллеге успехов в государственной деятельности.

— Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал Лайф, в начале года российский лидер Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом Александра Невского за укрепление российско-таджикистанских отношений.

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