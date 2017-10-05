Владимир Путин поздравил с юбилеем Эмомали Рахмона

Главу Таджикистана российский лидер поздравил по телефону, а также направил поздравительную телеграмму.

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с 65-летием президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Глава России пожелал своему коллеге успехов в государственной деятельности.

— Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал Лайф, в начале года российский лидер Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом Александра Невского за укрепление российско-таджикистанских отношений.