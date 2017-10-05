В Нижнем Новгороде кондуктор выгнала казахов из автобуса из-за их национальности

Пассажиры, ставшие свидетелями расистского скандала, пожаловались на женщину в администрацию. Решается вопрос об её увольнении.

По информации телеграм-канала Mash, всё началось с того, что кондуктор обвинила группу приезжих в использовании липовых студенческих удостоверений — якобы для того, чтобы сэкономить на проездных.

Пассажиры, которые в действительности оказались учащимися педагогического вуза, покидать транспорт отказались. Разозлившись, женщина начала оскорблять своих оппонентов и в том числе решила пройтись по их национальности.

Усмирить контролёра попытались другие пассажиры, которых, к слову, она даже не попросила предъявить билеты. Но на замечания женщина не реагировала, продолжая выкрикивать фразы расистского содержания в адрес студентов.

Свидетели конфликта пожаловались на нетолерантного кондуктора в администрацию. Решается вопрос об увольнении женщины. На данный момент она уже отстранена от работы.