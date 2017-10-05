"Что вы несёте?" Савченко и Береза устроили перепалку из-за закона о Донбассе

Нардеп из фракции "Народный фронт" обвинил Савченко в пропаганде в ответ на её призыв не делать врагов из тех, кто сейчас воюет в этом регионе.

Депутаты Верховной рады Надежда Савченко и Юрий Береза устроили перепалку на заседании Комитета нацбезопасности и обороны Украины.

Как сообщают украинские СМИ, во время обсуждения законов о Донбассе Савченко призвала не делать врагов народа из тех, кто воюет в этом регионе, и назвала желание мстить исторической ошибкой.

— Вы вообще-то в украинском парламенте, подумайте, что вы несёте. Перестаньте заниматься пропагандой, — ответил ей Береза.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, где Россию определили как агрессора.