"Что вы несёте?" Савченко и Береза устроили перепалку из-за закона о Донбассе

Депутаты Верховной рады Надежда Савченко и Юрий Береза устроили перепалку на заседании Комитета нацбезопасности и обороны Украины.
Как сообщают украинские СМИ, во время обсуждения законов о Донбассе Савченко призвала не делать врагов народа из тех, кто воюет в этом регионе, и назвала желание мстить исторической ошибкой.
— Вы вообще-то в украинском парламенте, подумайте, что вы несёте. Перестаньте заниматься пропагандой, — ответил ей Береза.
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, где Россию определили как агрессора.
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