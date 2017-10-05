Житель Тольятти топором прорубил двойную сплошную на дороге

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Житель Тольятти топором прорубил двойную сплошную на дороге

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При помощи подручных средств неизвестный мужчина удалил с проезжей части разметку.

Жители Саратовской области запечатлели на видео, как у придорожного кафе в Тольятти мужчина при помощи топора прорубил двойную сплошную линию на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина, выставив перед собой белую канистру, рубит топором краску дорожной разметки.

— В конце видео заметно, что мужчина в очках уже устал, а краски впереди много. Выезжать с парковки перед заведением запрещено, что, видимо, и подтолкнуло мужчину взять в руки орудие, — сообщает портал "Ura.ru".

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