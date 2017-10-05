Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Как отметили специалисты, температура в регионе будет близка к норме в течение всей оставшейся недели.

Специалисты Гидрометцентра России сообщили, что в Москве дожди прекратятся к воскресенью. Но в начале следующей недели осадки вернутся.

— Погоду в столичном регионе начал определять циклон с центром над Балтийским морем. Он обеспечит дождливую и ветреную погоду с температурой, близкой к климатической норме, — отмечается в сообщении.

В пятницу, 6 октября, центр циклона будет перемещаться по северной половине Центрального округа. Синоптики прогнозируют туман. Днём 6 октября возможны сильные дожди, а температура не поднимется выше 9–11 градусов.

— Такой же температура будет и в субботу, 7 октября. Ночью пройдёт небольшой дождь, юго-западный ветер местами будет усиливаться до 12–17 метров в секунду, — рассказали специалисты.

Днём в субботу циклон будет уходить на северо-восток, атмосферное давление вырастет до нормального, однако местами сохранится небольшой дождь. Ночью 5–7 градусов в Москве и 2–7 — по области. Днём воздух прогреется максимум до 13 градусов.

В воскресенье, 8 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит 5–7 градусов, а днём воздух прогреется до 10–12 градусов.