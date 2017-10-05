Стрелок из Лас-Вегаса целился в цистерны с топливом

По данным местных СМИ, два топливных резервуара находились примерно в 350 метрах от музыкального фестиваля.

Расстрелявший 58 человек Стивен Пэддок пытался устроить взрыв на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, целясь при стрельбе в цистерны с авиационным топливом. Об этом пишет издание Las Vegas Review-Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, два топливных резервуара находились не дальше 350 метров от места проведения фестиваля. Сообщается, что Пэддок выбил в своём гостиничном номере два окна, одно из которых и выходило на резервуары с топливом. Одна из пуль пробила бак, но взрыва за этим не последовало. Пробоина уже заделана.

По информации одного из источников газеты, резервуары оснащены механизмами для предотвращения воспламенения, при этом само топливо также трудновоспламеняемо.

1 октября американец Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате происшествия более 50 человек погибли и свыше 500 пострадали. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.