Суд арестовал 10 участков, дом и Land Rover Улюкаева

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Суд арестовал 10 участков, дом и Land Rover Улюкаева

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Об этом сообщал прокурор в рамках процесса по делу экс-министра экономического развития, который сейчас продолжается в Замоскворецком суде столицы.

Суд арестовал десять земельных участков, жилой дом и автомобиль Land Rover в рамках дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

<p>Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев</p><p>Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов</p>

— Наложен арест на земельный участок в Москве оценочной стоимостью 45 миллионов рублей. Всего наложен арест на десять земельных участков и жилой дом, принадлежащие Улюкаеву, — сказал прокурор, добавив, что также арестован внедорожник Land Rover.

Напомним, Алексей Улюкаев был арестован по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег за положительное решение по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Бывший министр обвинения в свой адрес отвергает, заявляя, что Игорь Сечин якобы организовал в отношении него провокацию с передачей крупной суммы денег.

Ранее Лайф писал о том, что у экс-министра нашли квартиры и участки в Москве, Смоленске и Крыму.

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