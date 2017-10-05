"Мерзавец!" В Италии мужчина с отвёрткой набросился на картину Гитлера

Мужчина попытался проколоть работу во время проходившей выставки "Музей безумия".

В музее итальянского города Сало мужчина с отвёрткой набросился на картину Адольфа Гитлера, выкрикивая в сторону полотна: "Мерзавец!" Как сообщает издание Luxemburger Wort, инцидент произошёл 4 октября на выставке "Музей безумия".

Охране удалось отвести его от картины, на работе же остались незначительные повреждения. Позднее нападавший скрылся, а частный коллекционер из Германии, которому принадлежит произведение, решил не обращаться в полицию.

В рамках выставки "Музей безумия" представлено порядка 200 картин, скульптур и инсталляций, созданных людьми, считающимися безумными, и полотна на тему безумия. Картина Гитлера выставляется впервые.

Отметим, Гитлер в юношестве занимался рисованием и пытался поступить в художественную школу, а затем в художественную академию в Вене, однако это ему не удалось.