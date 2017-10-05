Главу штаба Навального отпустили из-под ареста раньше срока

Как сообщил Леонид Волков, постановление о его аресте отменили, а дело перенаправили в нижегородский суд.

Главу штаба оппозиционера Навального Леонида Волкова отпустили из-под административного ареста раньше положенного срока. Волков находился в спецприёмнике со 2 октября. Судья назначил ему наказание в виде 20 суток ареста. Однако сегодня сам Леонид Волков сообщил на своей странице в "Твиттере" об освобождении.

— Я не понял, что это было, но постановление отменено, — написал Леонид Волков.

Кроме того, оппозиционер добавил, что дело, по которому он подвергся аресту, было направлено на новое рассмотрение в суд в Нижнем Новгороде.

Как ранее сообщал Лайф, Алексей Навальный и Леонид Волков были признаны виновными Симоновским судом Москвы в нарушении порядка проведения митинга в Нижнем Новгороде. Суд также назначил Навальному 20 суток административного ареста. Такому же наказанию подвергся и Леонид Волков.