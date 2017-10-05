В аэропорту в Саудовской Аравии застряли более 20 членов экипажей "ВИМ-авиа"

Как сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Саудовской Аравии, это произошло из-за долгов компании.

Члены экипажей российского перевозчика "ВИМ-авиа" из-за долгов авиакомпании застряли в международном аэропорту имени принца Мухаммеда бен Абдель Азиза в саудовском городе Медина. Как сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Саудовской Аравии Андрей Зайцев, всего в терминале находится 24 человека.

— Там сложная схема с финансами и долгами компании. Вопрос находится на контроле у Росавиации, которая располагает всеми деталями, связанными с финансовыми делами компании, — цитирует РИА "Новости" Зайцева.

Он подчеркнул, что Генконсульство РФ в Саудовской Аравии занимается этим вопросом. Напомним, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров из-за заморозки финансирования. В результате около 40 тысяч пассажиров с заранее купленными билетами не смогли вылететь на самолётах компании.