В Кремле начались переговоры Путина и короля Саудовской Аравии

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.
Глава российского государства поблагодарил монарха за визит.
— Это первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию — и уже само по себе это очень знаковое событие, — отметил Путин. — Наши отношения имеют большую историю.
Российский лидер напомнил, что именно СССР первым вновь признал Саудовскую Аравию.
— И теперь нам очень приятно принимать здесь вас, — заключил Путин. — Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных отношений.
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ответ поблагодарил президента РФ за радушный приём.
Напомним, визит Салмана Аль Сауда стал первым посещением России саудовским монархом, многие эксперты уже назвали его историческим. Он проходит на фоне наметившегося за последние годы сближения между Москвой и Эр-Риядом как двумя крупнейшими производителями и экспортёрами нефти в мире.
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