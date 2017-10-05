МИД назвал депортацию российского журналиста дискриминационной политикой Киева

Представители Министерства иностранных дел России призвали международные структуры дать принципиальную оценку депортации корреспондента.

Представители Министерства иностранных дел России призвали ОБСЕ и другие международные структуры дать принципиальную оценку депортации с Украины корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.

— В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу репрессивной, политики официального Киева в отношении российских СМИ, — отметили в министерстве.

В комментарии призвали, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира дать принципиальную оценку нарушениям прав российских журналистов.

— Выполнение любого редакционного задания на Украине для российских работников СМИ стало приравниваться к командированию в зоны повышенной опасности, поскольку никаких гарантий их безопасности это государство предоставить не может, — отмечается в комментарии.

Ранее Лайф сообщал, что корреспондента НТВ Вячеслава Немышева выдворили с территории Украины. Журналиста встретили российские пограничники. Сотруднику российского телеканала запретили въезд на Украину сроком на три года.