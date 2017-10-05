Сбербанк предоставит облачные сервисы Microsoft компаниям из России

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Сбербанк предоставит облачные сервисы Microsoft компаниям из России

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Они позволят интернет-пользователям получать доступ к программам и данным удалённо.

Сбербанк и Microsoft объявили о начале сотрудничества, в рамках которого финансовое учреждение будет предоставлять облачные услуги Microsoft российским компаниям. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, сервисы на базе Microsoft Azure станут доступны также для 1,4 млн клиентов банка из различных индустрий.

Пользователям будут доступны сервисы по распознаванию лиц и эмоций, инструменты для работы с большими данными и "интернетом вещей", сервисы мониторинга и защиты информации, а также инструменты управления гибридными и гетерогенными средами и многое другое.

В Сбербанке отметили, что намерены предложить компаниям свыше 80 облачных услуг Microsoft, которые позволят пользователям Сети получать доступ к программам и данным удалённо.

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