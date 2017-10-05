Нобелевскую премию по литературе получил автор "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за текущий год стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, автор произведений "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребённый великан".
#BREAKING British novelist Kazuo Ishiguro awarded 2017 #NobelPrize in Literature pic.twitter.com/WzjvFkKcXp— CGTN (@CGTNOfficial) 5 октября 2017 г.
Писателя будут награждать 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в текущем году увеличен до девяти миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.
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