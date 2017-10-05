Собянин опроверг сообщения СМИ о совмещении ОМС и платной медицины

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Собянин опроверг сообщения СМИ о совмещении ОМС и платной медицины

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Градоначальник подчеркнул, что никто не будет ставить эксперименты на здоровье москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в "Твиттере", что никаких экспериментов по совмещению платной медицины и обязательного медицинского страхования не планируется.

Политик подчеркнул, что Правительство Москвы не собирается проводить никаких экспериментов на здоровье жителей столицы.

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