Собянин опроверг сообщения СМИ о совмещении ОМС и платной медицины

Градоначальник подчеркнул, что никто не будет ставить эксперименты на здоровье москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в "Твиттере", что никаких экспериментов по совмещению платной медицины и обязательного медицинского страхования не планируется.

В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 октября 2017 г.

Политик подчеркнул, что Правительство Москвы не собирается проводить никаких экспериментов на здоровье жителей столицы.