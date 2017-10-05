"Как кота помойного!" Жёсткое увольнение сотрудника в Курске — видео

По словам самого сотрудника, так руководитель отреагировал на его желание открыть своё дело.

В Курске владелец автосервиса Сергей Струков опубликовал в Сети кадры, на которых он увольняет своего работника Алексея Глянько за то, что тот якобы попытался переманить клиентов, сообщает паблик "Курский бомонд".

— Это животное за моей спиной открыло себе такой же автосервис, — говорит находящийся за кадром владелец сервиса. — Я тебя ниже плинтуса сотру, ты меня понял? Не ты ушёл, я тебя как кота помойного отсюда выгоняю.

Позже инцидент прокомментировал уволенный Алексей Глянько, пояснив, что устал работать под руководством склочного начальника.

— Я, к сожалению, устал от партнёрских с ним отношений, которые протекали именно в таком ключе, как крики, оры и оскорбления, — отметил Глянько. — Я совершенно свободный человек и, конечно, обязан ему за то, что я развился благодаря его красивому и большому сервису.

По словам мужчины, бывший работодатель обвинил его в краже имущества, однако он этого не совершал и просто хотел изменить свою жизнь, открыв своё дело.

— Клиентов, даже если я и оставлю, то, вероятнее всего, они туда и ездить не станут, так как многие ехали именно ко мне, — сказал он. — Мы скоро открываем новый автосервис, и я думаю, всё наладится! Мне очень много пишут и звонят люди, которые понимают всю глупость ситуации. А по поводу этого видео я думаю, всё решится.