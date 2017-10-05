Житель Севастополя разрушил памятник "Героям Небесной сотни" в Киеве

Мужчина из Севастополя разбил памятник "Героям Небесной сотни", который расположен в Киеве на улице Институтской. Как заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, севастопольца задержали.
— Сегодня на Аллее Героев Небесной сотни произошёл преступный акт вандализма, — заявил Шкиряк.
Мужчина сейчас находится в отделении полиции, где правоохранители будут принимать решение о привлечении его к ответственности. Как отмечается, так он мстит за убийство украинскими силовиками людей в Донбассе.
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